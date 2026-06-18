Lucia Maggi

42 Law Firm, studio legale specializzato in diritto delle nuove tecnologie, ha affiancato la casa discografica Materie Prime Circolari nel progetto che segna il ritorno di Frankie hi-nrg mc alla musica in studio. In particolare, 42 Law Firm ha prestato assistenza all’artista nella negoziazione con l’etichetta discografica, la gestione dell’immagine e i diritti relativi all’uscita del nuovo album “Voce e Batteria”.

42 Law Firm ha curato tutti i profili negoziali, contrattualistici e di diritto d’autore, agendo con un team coordinato dalla partner Lucia Maggi.

Nella consulenza a Materie Prime Circolari, realtà storica nel settore discografico, e a Frankie hi-nrg mc, considerato uno dei padri del rap in Italia, l’innovazione ha avuto un ruolo molto importante, dal momento che le nuove tecnologie sono state utilizzate nel progetto, nonostante “Voce e Batteria” sia un disco analogico.

In particolare, alcuni contenuti video del nuovo album sono stati realizzati con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, grazie al lavoro dell’artista visual Giorgia Zoe Righini, rendendo omaggio alla tecnologia - passione da sempre dell’artista - come strumento che consente di sperimentare e di creare nuovi modi per accompagnare i brani musicali.