A presidio della corretta trasparenza il vaglio del nesso di strumentalità

Il Tar Emilia Romagna ha messo in evidenza come il giudizio dell’Amministrazione può rappresentare una valida forma di tutela rispetto alle posizioni dei terzi

Atti e provvedimenti amministrativi - Diritto di accesso - Atti di impulso - Atto amministrativo - Nesso di strumentalità -Riservatezza - Tutela del terzo - Limiti.



È legittimo il provvedimento di diniego di accesso agli atti preordinato a conoscere il nominativo del terzo che, con un atto di segnalazione o denuncia comunque denominato, ha sollecitato l’attivazione dei poteri di controllo e di verifica da parte della Pubblica Amministrazione, il cui esito ha condotto all’adozione di un atto sfavorevole per il destinatario. La segnalazione, infatti, rimane estranea al procedimento e l’eventuale conoscenza della stessa e del suo autore non risponde a un rapporto di strumentalità con l’atto finale adottato. In tale ipotesi, infatti, la pretesa a conoscere il nominativo del segnalante assume un carattere emulativo che l’ordinamento non tutela.