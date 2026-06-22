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Si è svolta ieri, mercoledì 17 giugno, presso la sede di Adacta Tax & Legal la giornata conclusiva di “Inside The Deal”, il percorso di accelerazione promosso da Adacta Tax & Legal in collaborazione con Le Village by CA Triveneto, dedicato alle startup che desiderano affrontare con maggiore consapevolezza e visione strategica le sfide legate alla crescita, agli investimenti e alla strutturazione aziendale.

Il progetto ha coinvolto nove startup innovative, prevalentemente attive nell’ambito digitale e tecnologico, che nelle scorse settimane hanno preso parte a un bootcamp – un “campo di addestramento” – articolato in tre appuntamenti formativi ospitati presso Le Village by CA Triveneto. Durante il percorso, imprenditori e founder hanno approfondito temi centrali per lo sviluppo d’impresa, tra cui le condizioni d’avvio, la due diligence, la governance per la scalabilità, i contratti corporate e le exit strategy.

Il Demo Day finale ha rappresentato il momento culminante dell’iniziativa: le startup hanno avuto l’opportunità di presentare i propri progetti a una platea composta da imprenditori, investitori e professionisti dell’ecosistema dell’innovazione del Nordest, favorendo nuove opportunità di confronto, networking e collaborazione.

«L’obiettivo di questa iniziativa è creare occasioni concrete di incontro tra startup, investitori e imprese del territorio – ha dichiarato Sabrina Nicoletti, amministratrice delegata di Adacta Tax & Legal –. Siamo convinti che l’innovazione produca risultati quando idee imprenditoriali, capitali, competenze e mercato riescono a dialogare in modo strutturato. Per questo vogliamo contribuire alla costruzione di una rete stabile di imprese e investitori aperti all’innovazione, capace di accompagnare la crescita delle startup e di rafforzare la competitività del tessuto economico del Nordest».

«Sostenere l’innovazione significa investire nella capacità del territorio di attrarre talenti, sviluppare nuove competenze e favorire la contaminazione tra mondi diversi – ha detto Marco Stevanato, imprenditore e presidente di Le Village by CA Triveneto –. È attraverso iniziative come questa che si rafforza un ecosistema dinamico, in grado di generare valore e crescita sostenibile per il tessuto economico del Nordest».

Attraverso il proprio team multidisciplinare, Adacta Tax & Legal ha messo a disposizione delle startup competenze fiscali, legali e societarie fondamentali per affrontare le diverse fasi del percorso imprenditoriale. Le Village by CA Triveneto ha invece svolto il ruolo di facilitatore dell’ecosistema dell’innovazione, creando occasioni di connessione tra le startup del proprio network e potenziali partner industriali e finanziari.

Nel corso dell’evento, condotto da Francesca Pasqualin, partner di Adacta Tax & Legal e responsabile della service line Startup & Emerging Companies, si è svolta una tavola rotonda dedicata al rapporto tra imprese, innovazione e investimenti. Al confronto hanno partecipato Matteo Di Biagi, Direttore Generale di Le Village by CA Triveneto, Francesco Nalini, amministratore delegato di Carel Industries e vicepresidente di Confindustria Veneto Est, Giovanni Maria Gross, amministratore delegato di SOM S.p.A., e Andrea Agostini, founder e CEO di EKORE, startup proptech partecipata da SOM a seguito di una fase di raccolta fondi da 1,3 milioni di euro conclusa nel 2024.

Dall’incontro è emerso come il dialogo tra startup, imprese e investitori sia sempre più determinante per rafforzare la competitività delle aziende e sostenere la crescita del territorio, trasformando l’innovazione in un’opportunità concreta di sviluppo industriale.

«Le startup innovative hanno esigenze molto specifiche, che richiedono competenze integrate in ambito societario, fiscale, legale e nella gestione delle operazioni di raccolta di capitali – ha spiegato Francesca Pasqualin, partner di Adacta Tax & Legal e responsabile della service line Startup & Emerging Companies –. Per questo abbiamo costruito un team dedicato che affianca startup, PMI innovative e investitori nelle diverse fasi del loro percorso di crescita. Il Demo Day rappresenta il momento in cui il lavoro svolto durante il programma incontra il mercato, creando opportunità concrete di sviluppo e collaborazione».

«Le Village by CA Triveneto ha l’obiettivo di favorire la crescita delle giovani imprese innovative, creando connessioni con aziende, investitori e partner strategici. – ha aggiunto Matteo Di Biagi, Direttore Generale di Le Village by CA Triveneto –. Percorsi come “Inside The Deal”, sviluppati insieme ad Adacta Tax & Legal, offrono alle startup un’importante opportunità di crescita e di confronto con l’imprenditoria del nostro territorio».

Le nove startup protagoniste del percorso operano principalmente nei settori AI e automazione, sostenibilità, digital health, industria 4.0, mobilità e servizi per il rientro dei talenti, con un forte focus su digitalizzazione dei processi, analisi avanzata dei dati e innovazione tecnologica. Con “Inside The Deal”, Adacta Tax & Legal e Le Village by CA Triveneto confermano il proprio impegno nel sostenere l’innovazione e l’imprenditorialità, contribuendo alla crescita di un ecosistema capace di mettere in relazione competenze, capitale e opportunità di sviluppo per le nuove imprese.