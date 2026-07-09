Carlo Grignani, Matteo Bruni, Stefano Bellani

ADVANT Nctm ha assistito il gruppo Kyndryl nella cessione di In.Te.S.A. S.p.A. (società benefit specializzata in soluzioni digitali per la gestione dei processi aziendali e nei servizi fiduciari), a Havant (società attiva nella digital transformation e partecipata da Argos Fund), assistita da Giovannelli e Associati.

ADVANT Nctm ha assistito il gruppo Kyndryl con un team composto dal partner Carlo Grignani, dal counsel Mario Bonferroni e dall’associate Francesca Gentile.

Giovannelli e Associati ha assistito Havant con un team composto da Alessandro Giovannelli, Matteo Bruni, Ilaria Meda e Simone Campisi.

Il team di White & Case che ha assistito Argos nell’operazione di finanziamento, strutturata mediante una combinazione di finanziamento senior e PIK, ha incluso i partner Stefano Bellani e Luca Maffia e gli associate Gabriele Costanzo Piccinino, Nicola Tosin e Lucrezia Fracalossi, tutti basati a Milano.