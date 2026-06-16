Francesco Mazzocchi, Marco Cosa

ADVANT Nctm annuncia la nomina a partner di Marco Cosa e Francesco Mazzocchi. Con queste promozioni lo Studio conferma il proprio impegno in un percorso di crescita fondato sulla valorizzazione dei talenti interni e sul costante rafforzamento delle competenze professionali a supporto dei clienti.

Marco Cosa vanta una consolidata esperienza nel diritto societario e commerciale, con focus su operazioni straordinarie, consulenza continuativa alle imprese e profili di corporate governance. Inoltre, assiste regolarmente clienti nazionali e internazionali nella negoziazione di contratti commerciali complessi e nella gestione di progetti strategici, con una particolare attenzione ai settori digital e tech, industria pesante, food and beverage, fashion e retail.

Francesco Mazzocchi si occupa di diritto della concorrenza dell’Unione europea e nazionale, assistendo imprese in procedimenti dinanzi alla Commissione europea e all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Le sue attività comprendono, tra l’altro, aiuti di Stato, controllo delle concentrazioni, contenzioso antitrust, intese e abusi di posizione dominante, , le pratiche commerciali scorrette nonché la disciplina sul controllo degli investimenti esteri (Golden Power).

“La nomina di Marco Cosa e Francesco Mazzocchi riconosce due percorsi professionali costruiti con rigore e dedizione all’interno dello Studio e testimonia il nostro impegno nel valorizzare le risorse interne che ogni giorno contribuiscono al successo dei nostri clienti e allo sviluppo di ADVANT Nctm. Investire sulle persone e sulle loro competenze è essenziale nella nostra strategia per offrire un’assistenza qualificata”, ha commentato Paolo Montironi, senior partner di ADVANT Nctm.

Con queste nomine, il numero totale dei partner dello studio sale a 86.