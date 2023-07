ADVANT Nctm rafforza il dipartimento Restructuring e Insolvenza con l'ingresso del socio Juri Bettinelli

ADVANT Nctm è lieto di annunciare l'ingresso del nuovo socio Juri Bettinelli, che andrà a rafforzare il dipartimento Restructuring e Insolvenza.

Juri Bettinelli proviene dallo studio Allen & Overy dove ha maturato una significativa esperienza in operazioni di ristrutturazione del debito sia di natura stragiudiziale che di natura giudiziale, fornendo assistenza sia ai debitori che ai creditori, nonché supportando investitori nell'ambito delle predette procedure e di operazioni di distressed M&A.

Il suo percorso professionale - iniziato in Bonelli Erede nel settore Finance e Restructuring e proseguito in qualità di senior associate nel dipartimento Banking e Finance di Chiomenti - include una consolidata expertise anche in acquisition financing, debt/equity swap ed emissione di strumenti finanziari partecipativi.

ADVANT Nctm conta attualmente 65 soci.