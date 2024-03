Agcom e Governo impegnati a regolare le attività economiche degli influencer

Agcom da una parte e Governo dall’altra dettano le regole sull’attività degli influencer . Il primo con le linee guida approvate a gennaio scorso, il secondo, dopo la vicenda Ferragni, con il disegno di legge sulla beneficenza collegata a iniziative commerciali promosse dalle “celebrità di internet”. Per Caterina Malavenda il fenomeno aveva davvero bisogno di essere disciplinato a tutela degli utenti di ogni età, estrazione e appartenenza.



L’approvazione delle linee guida sull’attività degli influencer, che l’Agcom ha reso note il 10 gennaio 2014 seguono, pur senza essere collegate, anche per ragioni di tempo, la c.d. vicenda Ferragni che, invece, sembra non essere estranea alla decisione del Governo di approvare, in modo rapido e deciso, il 25 gennaio 2024, il Ddl che si occupa del cuore di quella vicenda, la beneficenza collegata a iniziative commerciali, promosse quasi mai a titolo gratuito da influencer et similia.

L’Agcom, all’...