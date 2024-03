Agenzia europea Eurojust: adeguate le norme interne per nomine e regole della struttura italiana

Con il decreto legislativo n. 182 dello scorso 23 novembre 2023, l’Esecutivo ha introdotto la necessaria normativa di attuazione del Regolamento europeo n. 2018/1727, istitutivo dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (EUROJUST). Il decreto è adottato in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 11 della legge n. 127 del 2022 (legge di delegazione europea 2021), per l’adeguamento della normativa interna alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (nuovo Eurojust).