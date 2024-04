Agilité Italia chiude il 2023 con un fatturato di 5 milioni e cresce del 20% rispetto al 2022

Maria Luisa Daglia

Agilité, primaria società paneuropea di costruzioni, rafforza la sua presenza in Italia con una crescita in termini di fatturato, sostenibilità, capitale umano e qualità dei processi, confermandosi azienda leader nello sviluppo di progetti fit-out nei settori office e retail. Recentemente certificata “B Corp”, è entrata a far parte delle uniche 18 aziende del settore “appalti e costruzioni” ad ottenere tale riconoscimento, confermando un impegno attivo nella trasformazione immobiliare sostenibile e nei “comportamenti virtuosi” in campo aziendale.

Agilité approda in Italia a fine 2019 con l’apertura degli uffici di Milano, ancora oggi Headquarter e punto di riferimento nazionale. Nell’agosto del 2020, la società avvia ufficialmente il primo cantiere in Italia e inizia a registrare una crescita rapida e sempre costante. Dal 2020 al 2023, il fatturato complessivo aumenta di oltre 4 milioni, passando dagli 800 mila euro del 2020 ai 5 milioni del 2023. Parallelamente all’incremento economico, cresce anche il capitale umano: il team iniziale, composto nel 2020 da due sole persone, è oggi una squadra di 12 professionisti con solide expertise, prevalentemente architetti e ingegneri provenienti dai più diversi background lavorativi.