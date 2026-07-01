Andrea Iovieno, Mariasole Conticelli

Alia Mentis, società deep-tech attiva nel campo dei materiali innovativi, specializzata nello sviluppo e nell’industrializzazione di tecnologie proprietarie per la realizzazione di materiali compositi avanzati e l’implementazione di processi produttivi innovativi, ha perfezionato il processo di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan.

L’ammissione alle negoziazioni è avvenuta all’esito di un collocamento di azioni di nuova emissione per un importo pari a circa 35,0 milioni di euro, con una domanda da parte di primari investitori istituzionali italiani ed esteri pari a circa 3 volte l’offerta. Al termine del primo giorno di quotazione la capitalizzazione a è stata pari a 125,1 milioni di euro.

Il processo di quotazione rappresenta per Alia Mentis una scelta strategica per sostenerne la crescita industriale, rafforzarne la capacità produttiva e favorirne l’espansione nei mercati di riferimento.

ADVANT Nctm ha assistito Alia Mentis con un team guidato dal Partner Andrea Iovieno e composto dagli Associate Arianna Guercini e Daniel Grande per gli aspetti legali, mentre gli aspetti fiscali sono stati curati dal Counsel Vincenzo Cantelli con il supporto dell’Associate Marco Marra.

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito Intesa Sanpaolo (IMI Corporate & Investment Banking) e Giotto Cellino SIM, con un team guidato dal Senior Counsel Mariasole Conticelli e composto dal Managing Associate Luca Valerio Silviani della Valle, dall’Associate Tommaso Pallastrelli di Celleri e dall’Associate Silvio Vicentini.

Nel processo di quotazione, Giotto Cellino SIM ha agito in qualità di Euronext Growth Advisor, Intesa Sanpaolo (IMI Corporate & Investment Banking) in qualità di Sole Global Coordinator e Bookrunner, Ceresio Investors quale Lead Manager, RSM quale società di revisione e My Twin Communication quale Financial Communication Advisor.