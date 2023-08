Aiga, l'Inail annulli l'avviso pubblico lesivo della dignità dei professionisti legali

L'Inail "annulli immediatamente l'avviso pubblico in scadenza il prossimo 12 agosto per la Manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di professionisti legali con incarico di sostituti di udienza." Lo sottolinea l'Associazione Italiana Giovani Avvocati, Aiga, che in una lettera all'Inaill manifesta "rammarico" per "i compensi irrisori adottati da una pubblica amministrazione nonostante la recente emanazione della legge sull'equo compenso". Nell'avviso in questione, spiega il Presidente di Aiga Francesco Paolo Perchinunno "sono previsti corrispettivi irrisori e non rispettosi delle attuali disposizioni normative. È evidente, dunque, che la previsione di tariffe fisse seppur diffusa nella pratica, non risponde alla vigente disciplina e mortifica il ruolo difensivo degli Avvocati."