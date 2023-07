All'imputato non vanno sequetrate le somme "per principio" ma è necessario analizzare le attività svolte di Giampaolo Piagnerelli









In caso di imputazione per un reato, non necessariamente le somme in possesso del reo devono essere sottoposte a sequestro. Se viene dimostrato, infatti (come nel caso di specie) che l'appellante svolge un'attività imprenditoriale legittima, il denaro sottoposto a sequestro e destinato alla Cassa delle ammende va restituito al legittimo proprietario. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 30785/23.

La Corte d'appello

La Corte d'appello di Cagliari, in funzione di giudice dell'esecuzione...