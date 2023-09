Allen & Overy nel bond Sustainability Senior Non-Preferred di Mediobanca

Emiliano La Sala









Allen & Overy ha prestato assistenza in relazione al collocamento sindacato di un bond Sustainability Senior Non-Preferred per un ammontare complessivo di 500 milioni di euro, durata 4 anni (scadenza 13 settembre 2027) e opzione call dopo i primi 3 anni destinato ad investitori professionali. Il bond è il primo strumento non senior ed il primo bond ESG collocato dal Gruppo Mediobanca in attuazione del Piano Strategico 2023-26 "One Brand One Culture". Nel corso del collocamento il titolo ha registrato ordini per oltre 2 miliardi di euro.



L'obbligazione corrisponde una cedola annua pari a 4,875% fino al 13 settembre 2026. A partire da tale data, qualora non sia avvenuto il rimborso anticipato, il bond maturerà interessi trimestrali pari al tasso EURIBOR a 3 mesi, incrementato di un margine dell'1,45% su base annua. Il prestito obbligazionario è emesso a valere sul programma Euro Medium Term Note (EMTN) del valore di 40 miliardi di euro di Mediobanca, ed è stato ammesso a quotazione presso il mercato regolamentato della Borsa Irlandese, Euronext Dublin.



Il team di Allen & Overy al fianco del pool di istituti finanziari che hanno agito in qualità di Managers nel collocamento è stato diretto dal counsel Emiliano La Sala (nella foto) e dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, supportati dall'associate Edoardo Brugnoli e dal trainee Marco Mazzurco