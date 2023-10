Allen & Overy e Clifford Chance nel bond di CA Auto Bank

Cristiano Tommasi, Gioacchino Foti









Allen & Overy e Clifford Chance hanno assistito rispettivamente CA Auto Bank, in qualità di emittente, e gli istituti finanziari managers nel collocamento di un prestito obbligazionario senior unsecured per un valore nominale di 650 milioni di euro da parte di CA Auto Bank.



Il bond ha scadenza 25 gennaio 2027 e prevede una cedola annua fissa pari a 4,750%.



I titoli sono stati emessi tramite la filiale irlandese di CA Auto Bank e ammessi a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa Irlandese Euronext Dublin.



CA Auto Bank S.p.A. è una banca interamente controllata da CA Consumer Finance e si presenta come uno dei principali operatori paneuropei indipendenti e multimarca nel finanziamento e leasing di veicoli e nel settore della mobilità.



Il team di Allen & Overy è stato guidato dai partner del Dipartimento di International Capital Markets Cristiano Tommasi e Craig Byrne, supportati dalla senior associate Sarah Capella, dall’associate Elisabetta Rapisarda e dal trainee Francesco Laurenti. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza sugli aspetti fiscali dell’operazione.



Clifford Chance ha assistito Crédit Agricole Corporate and Investment Bank in qualità di Lead Manager and Sole Bookrunner, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., BofA Securities Europe SA , Intesa Sanpaolo S.p.A. , SMBC Bank EU AG e UniCredit Bank AG in qualità di Joint Lead Managers con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli e dal trainee Edoardo Leozappa.