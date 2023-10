Allen & Overy nel finanziamento multi-giurisdizionale da 1,2 miliardi a Phoenix Tower International

Pietro Scarfone









Allen & Overy ha assistito il pool di banche - arrangers, lenders e hedging banks – nel nuovo finanziamento per un importo di 1,2 miliardi in Europa a Phoenix Tower International.



Il finanziamento consentirà a Phoenix Tower International di consolidare il proprio portafoglio europeo di torri di telecomunicazioni situate e di supportare ulteriore sviluppo nei Paesi europei dove già opera e in nuovi mercati.



Il team di Allen & Overy è stato coordinato dal partner Driss Bererhi dell’ufficio di Parigi. In Italia, il team di Allen & Overy è stato diretto dal partner Pietro Scarfone (nella foto), coadiuvato dall’associate Alessandro Carta Mantiglia Pasini e dalla trainee Alessia Cellucci. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia è intervenuto per i profili tax.