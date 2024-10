Amianto, risarcimento ridotto per il tabagismo ma resta la responsabilità del datore

Il fumo può essere considerato una concausa per la morte dovuta ad un tumore al polmone del lavoratore esposto all'amianto o ad altre sostanze nocive sul luogo di lavoro. Il tabagismo incide dunque sul risarcimento che viene ridotto, ma non lo esclude a fronte dell'accertata responsabilità del datore nel non aver garantito le adeguate misure di protezione. La Cassazione con tre sentenze di analogo tenore (27571, 27572, 27584) accoglie parzialmente il ricorso di Fintecna - come “erede” di Italsider...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi