Amministrazione condominiale senza adeguato controllo giudiziale

Dunque, l’amministrazione di condominio è intesa dal codice civile in parte come funzione che rileva in termini di comportamento, di condotta, meramente esecutiva delle deliberazioni assembleari, e in parte come ufficio autonomo, al quale vengono assegnate competenze proprie ed esclusive, ma rimane pur sempre disciplinata in base ai principi di responsabilità. Si rivela, però, inadeguato lo strumentario normativo per far valere in giudizio la mala gestio dell’amministratore di condominio.