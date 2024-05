AMTF avvocati e Bakertilly Bolla Bergero Bianco CTL nell’acquisizione di SAIEP da parte di Movinter

RedFish LongTerm Capital spa, holding di partecipazioni industriali specializzata in investimenti in piccole e medie imprese ad elevato potenziale, e la controllata al 96% Movinter spare hanno approvato la sottoscrizione da parte della Movinter di un accordo preliminare di acquisizione del 100% del capitale di Saiep srl, storico operatore ligure, attivo nella realizzazione di complessi sistemi elettronici ed elettromeccanici, di cablaggi, quadri elettrici e banchi di manovra per il mercato dei materiali...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi