Anche l' amministratore di fatto risponde degli infortuni sul lavoro a cura della Redazione Diritto









Lavoro - Prevenzione infortuni - Amministratore della società - Titolarità formale - Esonero da responsabilità - Esclusione.

In tema di infortuni sul lavoro, in base alla lettura combinata degli artt. 2 e 199, d.lgs. 81/08, la titolarità solo formale della qualifica di amministratore di società, a cui fa capo il rapporto di lavoro con il dipendente, non costituisce causa di esonero da responsabilità in caso di omissione delle cautele prescritte in materia antinfortunistica: le due norme, infatti, ...