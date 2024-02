Ancora un nuovo ingresso in CARNELUTTI LAW FIRM, entra Davide Albonico nel TAX

Davide Albonico

CARNELUTTI Law Firm annuncia l’ingresso del nuovo partner Davide Albonico nel dipartimento Tax, coordinato dai partner Paolo Baruffi e Gilberto Comi.

Esperto di diritto tributario nazionale e internazionale e di diritto societario, Davide Albonico assiste regolarmente gruppi nazionali ed internazionali nei settori automotive, tecnologico, retail, finanziario e industriale con particolare riguardo a tutti gli aspetti relativi alla compliance fiscale. Vanta inoltre una consolidata esperienza in wealth planning (HNWI e patrimoni familiari), piani di incentivazione del top management, transfer pricing, e fiscalità finanziaria,

Docente a contratto presso la facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, ricopre incarichi di membro di CdA, collegi sindacali e organismi di vigilanza di primarie società di Gruppi nazionali ed internazionali.

“Prosegue la strategia di espansione mirata del nostro Studio – commenta il managing partner Luca Arnaboldi – e dopo gli ultimi mesi dedicati al consolidamento e un approccio al mercato molto selettivo, si persevera verso il nostro principale obiettivo, che consiste nell’attrarre solo ottimi professionisti per ampliare e rafforzare la nostra offerta di assistenza nelle aree in cui siamo piu’ tradizionalmente presenti e in quelle piu’ innovative di recente interesse da parte dei nostri Clienti. In questo caso il Tax nelle sue declinazioni ad ampio spettro, in particolare relativamente a complesse questioni finanziarie”.