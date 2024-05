Andersen con Indicam per la certificazione della parità di genere

Michela Mazzoleni

Il team multidisciplinare del Desk Innovazione Sostenibile di Andersen assiste Indicam, l’Associazione Italiana per la tutela della Proprietà intellettuale fondata nel 1987, nel conseguimento della certificazione per la parità di genere.

La partner Michela Mazzoleni, che lavora con Indicam da numerosi anni, con Fabio Cecilia e Giulia Lumina del Desk Innovazione Sostenibile (coordinato dai partner Francesco Marconi e Francesco Inturri), ha affiancato l’associazione nelle diverse fasi, cruciali per il raggiungimento di questo importante obiettivo. Il team dello Studio ha seguito il processo di certificazione già in fase embrionale, fornendo un’analisi preliminare, valutando la composizione dell’organico e le politiche esistenti all’interno dell’associazione.

Di concerto col cliente i professionisti hanno successivamente definito gli obiettivi specifici, optando per soluzioni realizzabili e in linea con la mission e la cultura aziendale. Sono state poi individuate le policy e procedure ad hoc per la promozione della gender equality in tutte le diverse aree presenti in Indicam, dal recruiting alla formazione, dagli aspetti retributivi iniziali fino alle eventuali promozioni.

“Siamo felici di aver supportato Indicam in un percorso tanto importante e delicato, ancora poco diffuso, in particolare nell’ambito del mondo delle associazioni – ha dichiarato Michela Mazzoleni, partner di Andersen–. Alla fase preliminare è seguito un processo di formazione e sensibilizzazione durato circa 3 mesi. Prima della richiesta ufficiale abbiamo attivato dei sistemi di controlling interni per essere certi di poter sottoporre l’associazione a una valutazione obiettiva”.

Una volta ottenuta la certificazione da parte dell’ente certificatore RINA, Indicam ha potuto comunicare agli stakeholder il conseguimento del risultato grazie agli sforzi congiunti con lo Studio.

Da diversi anni Andersen ha investito sulla sostenibilità attraverso la creazione del Desk Innovazione Sostenibile. Un gruppo di lavoro formato da professionisti con competenze diverse e trasversali che assiste i clienti e lo Studio stesso negli adempimenti normativi necessari per allinearsi agli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Per Andersen il progetto del Desk vuole essere un punto di convergenza tra i nuovi modelli aziendali, i progressi scientifici e il ruolo centrale delle persone. Si propone di favorire i processi economici volti a migliorare gli standard di vita e di lavoro, attraverso la realizzazione di un modello manageriale che valorizzi il potenziale di ciascun membro dell’organizzazione.