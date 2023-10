Andrea Leonforte e Andrea Coluzzi nuovi soci dello studio Parola Associati









Lo studio Parola Associati cresce con la nomina a Soci degli avvocati Andrea Leonforte e Andrea Coluzzi.



L’avv. Leonforte è specializzata in diritto amministrativo e in diritto dell’ambiente. Ha acquisito una esperienza significativa, sia in sede contenziosa che stragiudiziale, assistendo primari operatori del settore nelle procedure di sviluppo di progetti energetici e nelle transazioni M&A. Assiste, inoltre, regolarmente i propri clienti in procedure di appalto e di partenariato pubblico-privato, anche in relazione allo sviluppo di comunità energetiche rinnovabili e di progetti di efficienza energetica, e su tutti i temi regolatori e di real estate.



“Sono orgoglioso di questa promozione ma soprattutto di fare parte di questo team che, con competenze distintive e specialistiche, riesce ad essere protagonista delle più importanti operazioni nel campo della transizione ecologica” dichiara Andrea Leonforte.



L’Avv. Coluzzi è specializzato in diritto dell’energia e in diritto societario. Assiste regolarmente primarie utility e fondi infrastrutturali in complesse operazioni di M&A (acquisizioni, dismissioni, joint venture, accordi di investimento), con particolare focus nel settore energetico. Ha, inoltre, acquisito una forte competenza in contratti di progetto nel settore energetico (contratti EPC, contratti O&M, contratti di efficienza energetica, contratti di co-sviluppo) prestando consulenza sia a clienti che a società di appalto sviluppando una profonda conoscenza delle prassi di mercato.



“Sono entusiasta per la nomina a socio e ringrazio i nostri clienti per avermi consentito un percorso di crescita nel settore energetico, estremamente vivo in questo momento storico, nonché i miei colleghi con cui abbiamo costituito un team scelto dai primari player del mercato come consulente strategico nelle loro operazioni” dichiara Andrea Coluzzi.



Per l’Avv. Lorenzo Parola, managing partner di Parola Associati, “la promozione di Andrea Leonforte e Andrea Coluzzi corona la capacità interdisciplinare e la thought leadership del nostro Studio in operazioni “market first” nel contesto dell’energy transition, animati da spirito di squadra, visione innovativa e dedizione al problem solving. La cordialità nell’ambiente di lavoro e l’enfasi sull’eccellenza del servizio sono i valori condivisi sui quali la nostra partnership è impegnata ad assistere i nostri Clienti, con l’obiettivo di continuare nella nostra traiettoria di crescita”.



Lo Studio consolida così la propria proiezione e le proprie competenze verticali nel settore Energy and Utility, con un focus su M&A, diritto amministrativo e trading, puntando all’ eccellenza e a fornire assistenza a 360 gradi ai principali player di mercato.



Negli ultimi mesi il team energy di Parola Associati ha prestato assistenza in molteplici operazioni M&A e di sviluppo nel settore energetico, tra cui:



- assistenza a Enel Green Power Italia nell’acquisizione di una società proprietaria di un progetto eolico ready to build della potenza stimata di 30MW, da realizzarsi nel comune di Vallata;

- assistenza a Green Arrow, nell’acquisizione della maggioranza del capitale sociale di CH4 Marmirolo Società Agricola e CH4 Gottolengo Società Agricola, di progetti ready to build di produzione di biometano della potenza stimata di 300 Sm3/h e nella definizione degli accordi parasociali con il socio di minoranza L&L CH4 S.r.l.;

- assistenza a Peridot Solar (società detenuta dal fondo Fitzwalter Capital) nell’acquisizione, nel completamento dello sviluppo, nella sottoscrizione dei contratti di costruzione e manutenzione e nel project financing di un portafoglio di impianti fotovoltaici per complessivi 125MW;



- assistenza a IREN Energia e A2A Calore & Servizi in operazioni di acquisizione, rispettivamente, di una società proprietaria di un progetto fotovoltaico ready to build della potenza stimata di 20MW, da realizzarsi nel comune di Noto, e di una società proprietaria di una centrale termoelettrica cogenerativa.



- assistenza a Chiesi Group, multinazionale biofarmaceutica, nella sottoscrizione di un long-term Corporate PPA con Statkraft, il più grande produttore energetico da fonte rinnovabile d’Europa.