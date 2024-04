Annullabile la delibera assembleare che le ha votate a maggioranza

Condominio - Condominio negli edifici - Tabelle millesimali - Delibera approvativa - A maggioranza - Esclusione - Necessaria unanimità - Disposizione riformata nel 2012 - Annullabile. (Disposizioni di attuazione del Cc articolo 69, comma 1)



In tema di condominio, la formazione, modifica, rettifica e revisione delle tabelle millesimali non richiede l’approvazione della maggioranza qualificata di cui all’articolo 1136, comma 2, del Cc, ma il consenso unanime dei condòmini espresso in seduta totalitaria come prescritto dall’articolo 69 delle disposizioni di attuazione del Cc come rinnovellato dalla legge n. 220/2012. Pertanto è annullabile la delibera assembleare che le abbia approvate a maggioranza.