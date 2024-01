Arcus Financial Advisors al fianco del gruppo Psaier nel rifinanziamento di un portafoglio di 6 impianti fotovoltaici

Federico Mander

Arcus Financial Advisors ha assistito il Gruppo Psaier, in qualità di financial advisor nel finanziamento, su base Project Finance, di un portafoglio composto da 6 impianti fotovoltaici, finalizzato, tra le altre cose, a rimborsare l’indebitamento esistente degli impianti.

Il finanziamento è stato messo a disposizione da Banco BPM, in qualità di banca finanziatrice, banca agente e banca hedging.

Arcus ha agito con un team guidato dal Senior Partner Federico Mander per gli aspetti relativi alla definizione del modello finanziario e nei rapporti con la banca finanziatrice.

Banco BPM S.p.A. è stata assistita, per la parte legale, da Eversheds Sutherland con un team guidato dalla partner Daniela Viaggio, supportata dagli associate Ignazio d’Andria e Antonio Muscarà, e per i profili tecnici da REA con un team composto da Barbara Paulangelo e Chiara Graniti.

Gli adempimenti notarili sono stati seguiti dallo Studio La Porta di Milano.