Aree edificabili, non va comunicata la variazione del valore di mercato

Cassazione: imponibile noto al Comune se il terreno è già stato dichiarato ai fini Ici/Imu









Le variazioni di valore delle aree edificabili già dichiarate ai fini Ici/Imu non devono essere denunciate in ciascun anno, a meno che non dipendano da precisi elementi fattuali o urbanistici. L’importante precisazione è contenuta nell’ordinanza 11443/2023, depositata il 3 maggio dalla Corte di cassazione.

La vicenda esaminata prende le mosse da un...