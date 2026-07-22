Francesca Iannò, Camilla Tallia, Matteo Pietrogrande, Tommaso Ricolfi, Luca Maria Chieffo, Stefania Farabbi

Legance ha assistito Arrow Global Group Limited (“Arrow Global”), primario asset manager alternativo verticalmente integrato specializzato nel private credit e nel real estate, nel perfezionamento dell’acquisizione di Borio Mangiarotti, storica realtà milanese attiva come developer e general contractor.

L’operazione rafforza ulteriormente la presenza del gruppo nel mercato italiano e amplia la sua piattaforma milanese nel settore real estate, consolidandone le competenze nello sviluppo, nella gestione e nella realizzazione di progetti immobiliari.

Legance ha agito con un team guidato dalla senior counsel Francesca Iannò e composto da Camilla Tallia, Irene Manta e Maria Rita Fabrizio per gli aspetti contrattuali. I profili real estate e amministrativi sono stati seguiti dal senior counsel Davide Rossi, nonché da Beatrice Ramelli, Giulia Massimo, Roberta Giannotte e Vincenzo Acampora. I profili regolamentari e di fondi dalla partner Barbara Sancisi e da Simone Bianco. Silvia Massaro, insieme a Irene Stigliano, hanno curato i profili antitrust. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal senior counsel Riccardo Petrelli.

PedersoliGattai ha assistito i venditori nell’operazione con un team composto da Edoardo Pedersoli, nonché da Tommaso Ricolfi, Matteo Pietrogrande e Arianna Cortese.

Ai fini del perfezionamento dell’operazione, sono intervenuti anche Ashurst Perkins Coie, con un team guidato dal counsel Luca Maria Chieffo e composto dall’associate Giuseppe Murano e dalla trainee Silvia Mattioli De Agostini, con il coinvolgimento anche delle sedi di Parigi e Lussemburgo, e Linklaters con il partner Dario Longo, i managing associate Samuele Manfredo Pio e Stefania Farabbi e l’associate Chiara Savarese.