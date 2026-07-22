Legance ha assistito Arrow Global Group Limited (“Arrow Global”), primario asset manager alternativo verticalmente integrato specializzato nel private credit e nel real estate, nel perfezionamento dell’acquisizione di Borio Mangiarotti, storica realtà milanese attiva come developer e general contractor.
L’operazione rafforza ulteriormente la presenza del gruppo nel mercato italiano e amplia la sua piattaforma milanese nel settore real estate, consolidandone le competenze nello sviluppo, nella gestione e nella realizzazione di progetti immobiliari.
Legance ha agito con un team guidato dalla senior counsel Francesca Iannò e composto da Camilla Tallia, Irene Manta e Maria Rita Fabrizio per gli aspetti contrattuali. I profili real estate e amministrativi sono stati seguiti dal senior counsel Davide Rossi, nonché da Beatrice Ramelli, Giulia Massimo, Roberta Giannotte e Vincenzo Acampora. I profili regolamentari e di fondi dalla partner Barbara Sancisi e da Simone Bianco. Silvia Massaro, insieme a Irene Stigliano, hanno curato i profili antitrust. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal senior counsel Riccardo Petrelli.
PedersoliGattai ha assistito i venditori nell’operazione con un team composto da Edoardo Pedersoli, nonché da Tommaso Ricolfi, Matteo Pietrogrande e Arianna Cortese.
Ai fini del perfezionamento dell’operazione, sono intervenuti anche Ashurst Perkins Coie, con un team guidato dal counsel Luca Maria Chieffo e composto dall’associate Giuseppe Murano e dalla trainee Silvia Mattioli De Agostini, con il coinvolgimento anche delle sedi di Parigi e Lussemburgo, e Linklaters con il partner Dario Longo, i managing associate Samuele Manfredo Pio e Stefania Farabbi e l’associate Chiara Savarese.