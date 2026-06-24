Paul Jenkins e Karen Davies

Prima dell’aggregazione con Perkins Coie, lo studio legale internazionale Ashurst annuncia oggi ricavi record per l’esercizio chiuso al 30 aprile 2026. I ricavi dell’esercizio 2026 si attestano a GBP 1,152 miliardi, in aumento dell’11% rispetto a GBP 1,034 miliardi dell’esercizio 2025, con un incremento del 15% del profit per equity partner, pari a GBP 1,592 milioni.

Lo studio ha realizzato dieci anni consecutivi di significativa crescita dei ricavi, con un aumento medio del profit per equity partner del 10% annuo nello stesso periodo. L’esercizio 2026 rappresenta l’ultimo esercizio completo prima dell’imminente combinazione con Perkins Coie, che darà vita ad Ashurst Perkins Coie.

Paul Jenkins, Global CEO, ha dichiarato:

“Chiudere il nostro ultimo esercizio come Ashurst con un decennio di crescita consecutiva dei ricavi, pari in media al 9% annuo, è un risultato significativo e testimonia sia la fiducia che i nostri clienti ripongono in noi sia la competenza dei nostri professionisti”.

“Facendo leva sulla nostra lunga storia, continuiamo a investire in innovazione e in soluzioni basate sulla tecnologia, con un utilizzo dei nostri servizi di AI e tech-enabled aumentato di oltre il 50% nell’ultimo anno. Questo ci pone nelle condizioni ideali per restare all’avanguardia in un mercato legale in rapida evoluzione e per offrire maggiore valore ai nostri clienti.“

“Siamo ormai alla vigilia della nostra aggregazione con Perkins Coie e questi solidi risultati ci consentono di essere ben posizionati sin dal primo giorno per proseguire il nostro percorso di crescita. Una solida base finanziaria, sostenuta da un business case chiaro e ben sviluppato, ci colloca in una posizione ottimale per la prossima fase del nostro percorso come Ashurst Perkins Coie. “

“Sono entusiasta di ciò che questa nuova fase significherà per i nostri clienti e le nostre persone, nel momento in cui diventeremo uno studio realmente globale.”

Lo studio ha registrato risultati solidi in tutte le regioni, con una crescita dei ricavi a doppia cifra in Medio Oriente (33%), Stati Uniti (18%), Europa continentale (17%), Asia (14%) e Regno Unito (12%). In Europa continentale, una crescita particolarmente significativa è stata registrata in Francia (32%), Germania (23%) e Italia (17%), mentre Hong Kong (22%) e Singapore (21%) hanno evidenziato un trend di crescita particolarmente rilevante in Asia. Le variazioni dei tassi di cambio hanno inciso sui risultati dell’esercizio 2026 e, a cambi costanti, i tassi di crescita in Australia, Asia e APAC sono stati rispettivamente pari al 10%, 18% e 12%

La crescita nel Regno Unito è stata sostenuta da un anno eccezionale per la divisione Disputes, Investigations & Advisory, cresciuta del 21%. La domanda di consulenza in materia di transizione energetica si è mantenuta forte in tutte le practice dello studio e Projects & Energy Transition ha continuato a registrare ottimi risultati, in particolare negli Stati Uniti, dove la practice è cresciuta del 27%, in Francia (24%), nel Regno Unito (10%) e in Medio Oriente (27%).

Il continuo investimento e la forte domanda nel settore Corporate Transactions si sono riflessi in una crescita a doppia cifra a livello globale, pari al 15%, con incrementi significativi in Francia (37%), Germania (19%) e Regno Unito (14%), oltre a una forte crescita in Australia (25%), Cina continentale (15%) e Hong Kong (30%).

A livello globale, la divisione Finance, Funds & Restructuring dello studio è cresciuta del 15%. L’aumento della domanda in ambito regolamentare ha consentito alla practice globale Financial Regulatory di conseguire ancora una volta risultati significativi, con crescita a doppia cifra in Francia (10%) e nel Regno Unito (18%). Anche l’introduzione della practice in Medio Oriente è stata accolta positivamente dai clienti. È inoltre proseguita la forte domanda per la practice Global Loans & Global Markets, che ha registrato un incremento dei ricavi del 13%.

Lo studio ha continuato ad accelerare il proprio focus su AI, innovazione e creazione di valore per i clienti attraverso l’uso della tecnologia, con Ashurst Advance che ha registrato un incremento dell’11% dei ricavi globali, incluso un aumento di oltre il 50% nei servizi basati su AI e tecnologia. Lo studio continua a ricevere un forte riconoscimento da parte dei clienti e del mercato per la propria leadership nell’AI, tra cui un premio per l’innovazione nella direzione strategica agli FT Innovative Lawyer Awards, in relazione al lavoro pionieristico sugli impatti dell’AI sul modello di business e sui criteri di pricing dello studio.

Il focus strategico di Ashurst su sei priority industry - Banks, Energy, Infrastructure, Private Capital, Real Estate e Technology - si è rivelato un successo, con lo studio che ha superato l’ambizioso obiettivo dell’85% dei ricavi generati da tali settori, individuato nella strategia 2027.

Lo studio ha inoltre aperto il suo primo ufficio in Africa, a Casablanca, segnando una nuova tappa nella crescita della practice Africa di Ashurst, le cui origini risalgono a 120 anni fa.

Nell’ambito del proprio contributo alle comunità in cui opera, Ashurst ha rafforzato il proprio impegno nel lavoro pro bono, con un incremento del 12% delle ore dedicate.

Karen Davies, Global Chair, ha dichiarato: “È straordinario vedere il nostro ultimo esercizio completo chiudersi con risultati così eccezionali in tutte le aree geografiche in cui operiamo. Non diamo mai per scontata la fiducia che i nostri clienti ripongono in noi per assisterli nei loro incarichi più importanti e nelle loro esigenze legali più complesse. Poterli supportare nel raggiungimento dei loro obiettivi e nella realizzazione delle loro ambizioni è un privilegio.“

“Un enorme ringraziamento va alle nostre persone, che sono ciò che davvero ci distingue: il talento presente in tutto lo studio è realmente straordinario. Mentre ci prepariamo a intraprendere la prossima fase del nostro percorso come Ashurst Perkins Coie, saranno la nostra cultura condivisa fondata sui valori, il nostro impegno verso i clienti e la qualità delle nostre persone in tutto il mondo a rappresentare la chiave della nostra crescita e del nostro successo futuri.”

Paul Jenkins ha concluso “Nel rafforzare il nostro focus sui nostri settori chiave- Financial Services, Energy & Infrastructure e Technology - guardiamo al futuro con fiducia. In vista del prossimo capitolo come Ashurst Perkins Coie, siamo ben posizionati per offrire risultati ai nostri clienti, che cercano sempre più spesso di accedere a una piattaforma legale globale fondata sull’innovazione, nonché alle nostre persone e alle nostre comunità.”

Alla luce dell’imminente combinazione di Ashurst con Perkins Coie, il primo esercizio completo di rendicontazione finanziaria con operatività sotto il nome Ashurst Perkins Coie sarà nel 2028.

Prima dell’aggregazione con Perkins Coie, lo studio legale internazionale Ashurst annuncia oggi ricavi record per l’esercizio chiuso al 30 aprile 2026. I ricavi dell’esercizio 2026 si attestano a GBP 1,152 miliardi, in aumento dell’11% rispetto a GBP 1,034 miliardi dell’esercizio 2025, con un incremento del 15% del profit per equity partner, pari a GBP 1,592 milioni.

Lo studio ha realizzato dieci anni consecutivi di significativa crescita dei ricavi, con un aumento medio del profit per equity partner del 10% annuo nello stesso periodo. L’esercizio 2026 rappresenta l’ultimo esercizio completo prima dell’imminente combinazione con Perkins Coie, che darà vita ad Ashurst Perkins Coie.

Paul Jenkins, Global CEO, ha dichiarato:

“Chiudere il nostro ultimo esercizio come Ashurst con un decennio di crescita consecutiva dei ricavi, pari in media al 9% annuo, è un risultato significativo e testimonia sia la fiducia che i nostri clienti ripongono in noi sia la competenza dei nostri professionisti”.

“Facendo leva sulla nostra lunga storia, continuiamo a investire in innovazione e in soluzioni basate sulla tecnologia, con un utilizzo dei nostri servizi di AI e tech-enabled aumentato di oltre il 50% nell’ultimo anno. Questo ci pone nelle condizioni ideali per restare all’avanguardia in un mercato legale in rapida evoluzione e per offrire maggiore valore ai nostri clienti.“

“Siamo ormai alla vigilia della nostra aggregazione con Perkins Coie e questi solidi risultati ci consentono di essere ben posizionati sin dal primo giorno per proseguire il nostro percorso di crescita. Una solida base finanziaria, sostenuta da un business case chiaro e ben sviluppato, ci colloca in una posizione ottimale per la prossima fase del nostro percorso come Ashurst Perkins Coie. “

“Sono entusiasta di ciò che questa nuova fase significherà per i nostri clienti e le nostre persone, nel momento in cui diventeremo uno studio realmente globale.”

Lo studio ha registrato risultati solidi in tutte le regioni, con una crescita dei ricavi a doppia cifra in Medio Oriente (33%), Stati Uniti (18%), Europa continentale (17%), Asia (14%) e Regno Unito (12%). In Europa continentale, una crescita particolarmente significativa è stata registrata in Francia (32%), Germania (23%) e Italia (17%), mentre Hong Kong (22%) e Singapore (21%) hanno evidenziato un trend di crescita particolarmente rilevante in Asia. Le variazioni dei tassi di cambio hanno inciso sui risultati dell’esercizio 2026 e, a cambi costanti, i tassi di crescita in Australia, Asia e APAC sono stati rispettivamente pari al 10%, 18% e 12%

La crescita nel Regno Unito è stata sostenuta da un anno eccezionale per la divisione Disputes, Investigations & Advisory, cresciuta del 21%. La domanda di consulenza in materia di transizione energetica si è mantenuta forte in tutte le practice dello studio e Projects & Energy Transition ha continuato a registrare ottimi risultati, in particolare negli Stati Uniti, dove la practice è cresciuta del 27%, in Francia (24%), nel Regno Unito (10%) e in Medio Oriente (27%).

Il continuo investimento e la forte domanda nel settore Corporate Transactions si sono riflessi in una crescita a doppia cifra a livello globale, pari al 15%, con incrementi significativi in Francia (37%), Germania (19%) e Regno Unito (14%), oltre a una forte crescita in Australia (25%), Cina continentale (15%) e Hong Kong (30%).

A livello globale, la divisione Finance, Funds & Restructuring dello studio è cresciuta del 15%. L’aumento della domanda in ambito regolamentare ha consentito alla practice globale Financial Regulatory di conseguire ancora una volta risultati significativi, con crescita a doppia cifra in Francia (10%) e nel Regno Unito (18%). Anche l’introduzione della practice in Medio Oriente è stata accolta positivamente dai clienti. È inoltre proseguita la forte domanda per la practice Global Loans & Global Markets, che ha registrato un incremento dei ricavi del 13%.

Lo studio ha continuato ad accelerare il proprio focus su AI, innovazione e creazione di valore per i clienti attraverso l’uso della tecnologia, con Ashurst Advance che ha registrato un incremento dell’11% dei ricavi globali, incluso un aumento di oltre il 50% nei servizi basati su AI e tecnologia. Lo studio continua a ricevere un forte riconoscimento da parte dei clienti e del mercato per la propria leadership nell’AI, tra cui un premio per l’innovazione nella direzione strategica agli FT Innovative Lawyer Awards, in relazione al lavoro pionieristico sugli impatti dell’AI sul modello di business e sui criteri di pricing dello studio.

Il focus strategico di Ashurst su sei priority industry - Banks, Energy, Infrastructure, Private Capital, Real Estate e Technology - si è rivelato un successo, con lo studio che ha superato l’ambizioso obiettivo dell’85% dei ricavi generati da tali settori, individuato nella strategia 2027.

Lo studio ha inoltre aperto il suo primo ufficio in Africa, a Casablanca, segnando una nuova tappa nella crescita della practice Africa di Ashurst, le cui origini risalgono a 120 anni fa.

Nell’ambito del proprio contributo alle comunità in cui opera, Ashurst ha rafforzato il proprio impegno nel lavoro pro bono, con un incremento del 12% delle ore dedicate.

Karen Davies, Global Chair, ha dichiarato: “È straordinario vedere il nostro ultimo esercizio completo chiudersi con risultati così eccezionali in tutte le aree geografiche in cui operiamo. Non diamo mai per scontata la fiducia che i nostri clienti ripongono in noi per assisterli nei loro incarichi più importanti e nelle loro esigenze legali più complesse. Poterli supportare nel raggiungimento dei loro obiettivi e nella realizzazione delle loro ambizioni è un privilegio.“

“Un enorme ringraziamento va alle nostre persone, che sono ciò che davvero ci distingue: il talento presente in tutto lo studio è realmente straordinario. Mentre ci prepariamo a intraprendere la prossima fase del nostro percorso come Ashurst Perkins Coie, saranno la nostra cultura condivisa fondata sui valori, il nostro impegno verso i clienti e la qualità delle nostre persone in tutto il mondo a rappresentare la chiave della nostra crescita e del nostro successo futuri.”

Paul Jenkins ha concluso “Nel rafforzare il nostro focus sui nostri settori chiave- Financial Services, Energy & Infrastructure e Technology - guardiamo al futuro con fiducia. In vista del prossimo capitolo come Ashurst Perkins Coie, siamo ben posizionati per offrire risultati ai nostri clienti, che cercano sempre più spesso di accedere a una piattaforma legale globale fondata sull’innovazione, nonché alle nostre persone e alle nostre comunità.”

Alla luce dell’imminente combinazione di Ashurst con Perkins Coie, il primo esercizio completo di rendicontazione finanziaria con operatività sotto il nome Ashurst Perkins Coie sarà nel 2028.