Ashurst cresce nell’Energy & Infrastructure con la promozione di Federica Periale a Counsel

Federica Periale









Lo studio legale internazionale Ashurst rinforza la propria practice Energy & Infrastructure con la promozione di Federica Periale a Counsel.



Federica Periale è entrata in Ashurst nel 2011 come associate all’interno del team Energy & Infrastructure, e ha proseguito in studio la sua carriera fino a diventare senior associate e counsel.



Da sempre a fianco di finanziatori e sponsor nazionali e internazionali, Federica coniuga una significativa esperienza bancaria e finanziaria, sviluppando un particolare focus sulla contrattualistica di progetto per la costruzione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica e infrastrutture. La professionista ha inoltre sviluppato una significativa esperienza anche nelle forme di project finance, project bond e hybrid financing, che la rendono attiva nell’assistenza e nella consulenza in relazione ad ogni fase che caratterizza le operazioni, sia nel settore delle infrastrutture, incluse quelle digitali, sia in quello delle energie rinnovabili.



Dal 2018 Federica collabora con la International Chamber of Commerce-ICC di Roma come docente dell’executive course in Islamic Banking and Finance all’interno del modulo su Project financing e Islamic investment funds.



Carloandrea Meacci, managing partner dello studio italiano, ha commentato: «La promozione di Federica è un riconoscimento alla sua esperienza e professionalità, che negli anni ha contribuito in modo indispensabile alla crescita della practice e dello studio. Questa nuova nomina riflette il nostro impegno nel valorizzare i talenti interni, oltre che premiare i risultati del team italiano di Energy & Infrastructure che è cresciuto fino al punto di contare quasi 30 professionisti dedicati all’energia ed alle infrastrutture”.



In seguito alla promozione di Federica Periale, il numero di counsel nella sede italiana di Ashurst sale a 4, che si uniscono ai 12 soci.