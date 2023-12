Ashurst con LIGR nella vendita di una maggioranza del proprio capitale azionario Lo studio legale internazionale Ashurst ha assistito Live Graphics Systems Pty Ltd (LIGR) in relazione alla vendita della maggioranza del proprio capitale azionario a Crionet, società che fornisce soluzioni multimediali integrate per vari eventi sportivi per l’industria dello sport e dei media con sede a Milano, Roma, Napoli e Londra.