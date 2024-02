Ashurst con WRM per una joint venture nel settore BESS - Battery Energy Storage System

Carloandrea Meacci, Giorgio Sorci

Lo studio legale internazionale Ashurst ha assistito Flash S.p.A., società del gruppo WRM, in relazione a tutti gli accordi per l’avvio di una joint venture con Redelfi S.p.A., società impegnata nello sviluppo di infrastrutture innovative e sostenibili per favorire la transizione energetica e quotata sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, assistita da MG LAW Studio Legale.

La joint venture, costituita attraverso la newco Bright Storage S.p.A., è partecipata per una quota pari al 51% da Redelfi S.p.A. e per il restante 49% da Flash S.p.A..

L’obiettivo della joint venture è lo sviluppo di una pipeline di progetti di Battery Energy Storage System stand alone in Italia nell’arco temporale di cinque anni per una capacità minima totale di 2,8 GW.

Per Ashurst ha agito un team coordinato dal managing partner Carloandrea Meacci supportato dal senior associate Giorgio Sorci e dall’associate Francesco Pizzal.

Per MG LAW Studio Legale ha agito un team coordinato dal partner Monica Grosso