Avvocati: Cassa Forense premia chi si abilita con il voto più alto di Marina Crisafi

Trenmila euro per il primo classificato, duemila per il secondo e mille per il terzo. Sono questi gli importi in denaro che grazie al Premio Ubertini 2023, Cassa Forense erogherà ai tre giovani avvocati con la votazione più alta.



Premio Ubertini 2023

Il premio, intitolato a Marco Ubertini e indetto ogni anno dall’ente previdenziale, è destinato ai giovani iscritti (o con procedimento di iscrizione in corso) che si sono abilitati con la votazione più alta per l’iscrizione all’albo degli avvocati...