Avvocati cassazionisti: le date degli scritti

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (serie Concorsi ed Esami n. 57 del 28 luglio 2023) il diario delle prove scritte dell'esame per i cassazionisti. In pari data è stato diffuso l'avviso sul sito del ministero della giustizia.



Le date delle prove scritte

Le prove scritte, per chi ha aderito al bando emanato nel maggio scorso, si svolgeranno presso la sede della Caserma "Salvo D'Acquisto" del comando polifunzionale dell'Arma dei Carabinieri, sita in Roma, via di Tor di Quinto n. 153.

