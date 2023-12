Avvocati: fino a 3mila euro per le famiglie numerose e monogenitoriali

Contributi fino a 3mila euro per avvocati con famiglie numerose o monogenitoriali. È quanto prevedono i bandi n. 12 e 13/2023 pubblicati il 20 dicembre da Cassa Forense nell’ambito del regolamento per l’erogazione dell’assistenza agli iscritti. Il termine di scadenza per l’invio delle domande di partecipazione, per entrambi i bandi, è fissato al 2 aprile 2024.



Bando famiglie numerose

Nello specifico, il bando per le famiglie numerose stanzia 2 milioni di euro per l’anno 2023 per l’assegnazione...