Avvocati: la maggiorazione speciale sugli emolumenti può essere inferiore al 30 per cento di Giampaolo Piagnerelli

La regola si applica quando il valore della lite è superiore a 520mila euro









«Non incorre in violazione dell’art. 6 d.m. n. 55 del 2014 il giudice che, nelle cause di valore superiore a 520.000,00 euro, applichi incrementi percentuali inferiori al 30% in relazione ai vari passaggi di scaglione, non essendo prescritte né l’obbligatorietà dell’aumento né una misura fissa per quest’ultimo, come evincibile dall’utilizzo della locuzione avverbiale «di regola», del verbo «può» e della preposizione «fino». Questo il principio di diritto enunciato dalla Cassazione con l’ordinanza...