Baker McKenzie e CappelliRCCD nel Bond dematerializzato di BPER Banca da 500 milioni di euro

Baker McKenzie e CappelliRCCD hanno assistito rispettivamente le banche joint lead managers e BPER Banca in riferimento all'emissione da parte di BPER Banca di un bond Fixed to Floating Rate Senior Non-Preferred con scadenza settembre 2029, per un valore complessivo pari a 500 milioni di euro, nell'ambito del programma EMTN di BPER Banca.

Il titolo è destinato alla quotazione sul mercato regolamentato dalla Borsa del Lussemburgo.

Il team di Baker McKenzie che ha assistito le banche joint lead managers è stato guidato dal Partner Eugenio Muschio (in foto a sx), con il supporto di Luca Francoli, nonché del Counsel Francesco Florenzano per la parte fiscale. BPER Banca è stata assistita da CappelliRCCD, con un team guidato dal Partner Federico Morelli (in foto a dx) con il supporto di Martina Baldi, senior associat, e di Bianca Casini, trainee solicitor.