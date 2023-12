Baker McKenzie con Haier Smart Home nell’acquisizione del business della refrigerazione commerciale di Carrier

Alan Zoccolillo e Marco Marazzi

Baker McKenzie ha assistito Haier Smart Home, azienda leader mondiale nel settore degli elettrodomestici e dell’elettronica di consumo, nella sottoscrizione di un “Share Purchase Agreement” con Carrier Global Corporation (Carrier Global) e Carolin Holdings B.V., per l’acquisizione del 100% delle azioni di Carrier Refrigeration Benelux B.V. (Carrier Commercial Refrigeration) per un corrispettivo di circa 640 milioni di dollari.

Baker McKenzie ha assistito Haier Smart Home con un team cross-practice, guidato da Marco Marazzi, dell’ufficio di Milano e da Alan Zoccolillo, dell’ufficio di New York (in foto a sx), e composto per gli aspetti M&A da: Laura Estrada-Vasquez (New York), William Rowe (Chicago), Cynthia Cole (Palo Alto), Jeff Xu (Shanghai), Jacky Zhu (Shanghai), Koen Bos (Amsterdam), Thomas Gilles (partner, Francoforte), Pietro Bernasconi (partner, Milano), Hugo Sanchez de la Espada (Parigi), Elise Favier (Parigi), Margherita Pasi (Milano), Grace Blackburn (New York), Gwen Karanadze (New York), Richard Yang (San Francisco), Felix Werner (Francoforte) e Hunt Wu (Shanghai).

Infine, ulteriori professionisti degli uffici Baker in USA, Cina, Germania, Francia, Paesi Bassi, Austria e altri 9 paesi europei e asiatici hanno preso parte all'operazione.