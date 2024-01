Baker McKenzie con il gruppo Statuto nell’acquisizione del Mandarin Oriental Paris

Pietro Bernasconi, Cinzia Massara, Ludovico Rusconi

Baker McKenzie ha assistito il gruppo Statuto, proprietario di alcuni tra i più prestigiosi luxury hotels italiani, nella sottoscrizione degli accordi vincolanti per l’acquisto da Mandarin Oriental International Limited del Mandarin Oriental Paris, un hotel 5 stelle con 135 camere, per un controvalore di 205 milioni di Euro. Il perfezionamento dell’operazione è atteso all’esito della consultazione sindacale prevista dalle leggi francesi.

Il team di Baker McKenzie è stato guidato dal partner Pietro Bernasconi (in foto a sx), con la counsel Cinzia Massara (in foto al centro) e i partner Eva Leygonie e Marc Mariani dell’ufficio di Parigi, per gli aspetti di diritto societario mentre il partner Ludovico Rusconi (in foto a dx) ha seguito gli aspetti connessi al finanziamento dell’operazione.