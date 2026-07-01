Francesco Macri

Baker McKenzie annuncia l’ingresso dell’Avv. Francesco Macrì in qualità di partner e Head of Real Estate in Italia, insieme all’Avv. Diletta Pietrosemoli, Associate.

L’arrivo di Francesco Macrì rappresenta un passo importante nel percorso di crescita dello Studio rafforzando ulteriormente l’offerta dello Studio in un settore strategico e in continua evoluzione.

L’Avv. Macrì proviene da un primario studio legale internazionale, dove ha ricoperto il ruolo di responsabile della practice Real Estate in Italia.

Francesco Macrì vanta una consolidata esperienza nell’assistenza a primari investitori istituzionali, fondi, developer e gestori nazionali e internazionali attivi nel settore immobiliare. Nel corso della sua carriera ha guidato con successo complesse operazioni di acquisizione e dismissione di asset immobiliari, compravendite di società e aziende, progetti di sviluppo, con particolare focus sulla gestione e il coordinamento di operazioni di portafoglio, sia domestiche sia cross-border, in tutte le principali asset class, tra cui logistica, uffici, hospitality & leisure, residenziale, student housing e retail.

Francesco Macrì ha inoltre maturato una significativa esperienza nell’assistenza continuativa a clienti in relazione alla gestione, valorizzazione e sviluppo di patrimoni immobiliari, occupandosi, tra l’altro, di contratti di locazione e affitto di azienda, appalti privati, management agreements e contrattualistica di servizi immobiliari.

Con questo ingresso, Baker McKenzie consolida ulteriormente il proprio posizionamento nel Real Estate in Italia, valorizzando sinergie con le practice Corporate M&A, Banking & Finance Tax e Regulatory, nonché con il proprio network internazionale.