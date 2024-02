B&C Tax dà il benvenuto alla nuova EMEA Regional Director di BKR

Marco Borioli

Siamo lieti di annunciare che BKR International – l’esclusiva associazione a livello mondiale di circa 150 società di consulenza indipendenti localizzate in 77 paesi e di cui B&C Tax fa parte come unico membro italiano fin dal 1993 - ha nominato Emma Barry quale Direttore regionale EMEA. Emma Barry subentra ad Alistair Bryant, che ha deciso di affrontare nuove sfide professionali e personali al di fuori di BKR. Gli auguriamo ogni successo.

Emma, un volto familiare ai membri BKR, ha lavorato al fianco di Alistair nella EMEA region sin dal 2021. Nell’ultimo anno ha assunto un ruolo di sempre maggior rilievo ed ha contribuito in modo determinante allo sviluppo e al lancio del nuovo sito web di BKR., associazione che – lo ricordiamo- consente ai membri che ne fanno parte di garantire ai propri clienti assistenza crossboarder e scambi continui di informazioni ed esperienze professionali.

Grazie alla sua ricca esperienza globale, che deriva dalla sua precedente esperienza in ambito internazionale, Emma porterà una nuova impronta nella prestazione dei propri servizi ai membri della region; l’attività di Emma sarà del tutto in linea con la strategia BKR già annunciata in occasione della conferenza mondiale svoltasi a Washington nell’ottobre 2023.

Marco Borioli, Partner di B&C Tax, ha dichiarato: “Emma è una grande professionista e siamo sicuri che sarà un ottimo direttore EMEA con benefici per tutti i membri di BKR. Emma ha già avuto un ruolo importante per il rebranding della associazione nell’anno passato e ha già dimostrato quanto può valere il suo contributo per tutti i membri BKR”.