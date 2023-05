Beni culturali, i vincoli posti dalla Pa in base a discrezionalità tecnica sono giudicati come opzioni plausibili o convincenti di Paola Rossi

L'alveo dell'esame del giudice è quello del rispetto del perimetro costituito dalle raggiunte conoscenze scientifiche o tecniche

Il Consiglio di Stato chiarisce il perimetro del sindacato giurisdizionale sull'apposizione del vincolo di bene culturale da parte dell'amministrazione competente. E afferma che l'interesse culturale di un'opera va considerato, in base alla norma attributiva dello specifico potere amministrativo, non nella dimensione oggettiva di "fatto storico" soggetta al sindacato diretto del giudice, ma come "fatto mediato" dalla valutazione affidata alla Pa.

Da tale premessa il Consiglio di Stato - con la sentenza n. 4686/2023 - fa conseguire che il giudice non è chiamato, sempre e comunque, a sostituire la sua decisione a quella dell'amministrazione. Il giudice, in tal caso, è tenuto a verificare soltanto se l'opzione amministrativa prescelta "rientri o meno nella ristretta gamma delle risposte maggiormente plausibili e convincenti alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli altri elementi del caso concreto".

Si tratta invero di discrezionalità tecnica quella espressa, ad esempio, in materia di vincolo di bene culturale correlato al diniego del rilascio del titolo di libera circolazione richiesto da un privato alla Soprintenedenza del ministero dei beni culturali.

Nel caso concreto risolto dal Consiglio di Stato al centro dell'esame dei giudici c'è la valutazione di legittimità dell'esercizio di tale discrezionalità tecnica e della sua permeabilità rispetto al sindacato del giudice.

A fronte dell'impugnazione del diniego del rilascio del titolo per la libera circolazione di un'opera e contestuale apposizione del vincolo culturale il giudice dovrà appurare che la decisione assunta dall'amministrazione rientri nell'alveo delle conoscenze scintifiche e tecniche lasciando insindacabile l'opinione assunta dall'amministrazione all'interno di tale perimetro che è l'unico oggetto del sindacato del giudice. E, quest'ultimo nell'approvare o bocciare l'esercizio della discrezionalità tecnica amministrativa non è tenuto a sostituire con il proprio giudizio quello posto alla sua attenzione dal ricorso presentato.