Apice, operatore nazionale nel settore della logistica per opere d’arte controllata dal gestore indipendente di private equity Itago, ha acquisito l’intero capitale di Ars Movendi S.r.l., società con sede a Calenzano (Firenze) specializzata nei servizi di trasporto, imballaggio, movimentazione e installazione di opere d’arte per il comparto museale e privato.
L’operazione rappresenta un passo strategico fondamentale nel progetto di consolidamento di Apice nel mercato in crescita della logistica per...