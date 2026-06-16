Francesco Antimiani, Alessandro Piermanni, Silvana Bonazzi e Alessio Parenti

Apice, operatore nazionale nel settore della logistica per opere d’arte controllata dal gestore indipendente di private equity Itago, ha acquisito l’intero capitale di Ars Movendi S.r.l., società con sede a Calenzano (Firenze) specializzata nei servizi di trasporto, imballaggio, movimentazione e installazione di opere d’arte per il comparto museale e privato.

L’operazione rappresenta un passo strategico fondamentale nel progetto di consolidamento di Apice nel mercato in crescita della logistica per...