Bond retail di CDP: Dentons e Clifford Chance gli studi legali che hanno assistito nell’operazione

Annalisa Feliciani, Gioaccno Foti









Lo studio legale Dentons ha assistito Cassa Depositi e Prestiti nell’offerta di obbligazioni destinate al pubblico retail in Italia, mentre Clifford Chance ha affiancato i responsabili del collocamento e coordinatori dell’offerta, Intesa Sanpaolo e UniCredit.



L’ammontare complessivo dell’offerta sarà pari a 1,5 miliardi di euro e le obbligazioni saranno offerte al pubblico dal 7 al 27 novembre 2023, salvo il caso di chiusura anticipata.



Le obbligazioni pagheranno ai sottoscrittori, trimestralmente e in via posticipata, interessi al tasso fisso del 5,00% lordo annuo per i primi 3 anni e ad un tasso variabile pari all’EURIBOR a 3 mesi, maggiorato di un margine minimo pari allo 0,90% annuo per i successivi 3 anni. Il margine definitivo verrà fissato alla fine del periodo di collocamento.



Le obbligazioni avranno una durata di sei anni (scadenza nel 2029), saranno emesse alla pari al prezzo di 1.000 euro per ciascuna obbligazione e saranno integralmente rimborsate alla pari e in un’unica soluzione alla data di scadenza.



L’investimento minimo è di 1.000 euro, pari al valore nominale di ciascuna obbligazione. Agli interessi e agli altri proventi percepiti dai sottoscrittori sarà applicata l’imposta sostitutiva in misura pari all’aliquota agevolata del 12,50%.



Il bond è stato ammesso alla quotazione sul Mercato Telematico Obbligazionario (MOT) organizzato e gestito da Borsa Italiana.



Dentons ha agito con un team guidato dalla partner Annalisa Feliciani e composto dalla senior associate Bianca Sinisi, dall’associate Federico Palazzo e dai trainee Edoardo Zeppilli e Giulia Basso, nonché dalla partner Roberta Moscaroli e dall’associate Mariateresa Soave Carparelli per gli aspetti fiscali. Il team legale interno di CDP che ha seguito l’operazione è composto da Maurizio Dainelli, responsabile legale partecipazioni e finanza, Alessandro Laurito, responsabile legale finanza, Nicolò Santoro e Lorenzo Cimarra.



Clifford Chance ha assistito le banche con un team diretto dal partner Gioacchino Foti, coadiuvato dal senior associate Francesco Napoli e dall’associate Nicole Paccara. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal partner Carlo Galli con il senior associate Andrea Sgrilli e l’associate Greta Gavazzoni.