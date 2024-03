BonelliErede con Aeroporti di Puglia nell’emissione della prima tranche di obbligazioni senior unsecured

Antonio La Porta

BonelliErede ha assistito Aeroporti di Puglia S.p.A. (AdP) nell’emissione di una prima tranche, del valore di 25 milioni di euro, di obbligazioni senior unsecured con scadenza 15 anni e cedola semestrale a tasso fisso. L’emissione, collocata in data 1° marzo 2024 presso fondi gestiti da Pricoa Private Capital, divisione di PGIM Inc, avviene nel contesto di un’operazione di finanziamento a lungo termine per lo sviluppo del Piano Strategico aziendale, approvato dalla Regione Puglia nel luglio dello scorso anno, che prevede investimenti per 153 milioni di euro. Il piano intende attuare lo sviluppo delle infrastrutture e dell’organizzazione di AdP per far fronte alla crescita della domanda di trasporto aereo, sia per scopi turistici sia per scopi industriali e commerciali. UniCredit ha agito a supporto di AdP in qualità di Sole Placement Agent. BonelliErede ha affiancato AdP con un team guidato dal partner Antonio La Porta, membro del Focus Team Debt Capital Markets, e composto dalla associate Francesca Spadafora e da Martina Scicolone. Il partner Marco Adda, il managing associate Matteo Viani e l’associate Paolo Savarese hanno curato gli aspetti fiscali. La società si è anche avvalsa dell’assistenza del prof. Giuseppe Trisorio Liuzzi.

L’investitore è stato assistito dallo studio Akin Gump Strauss Hauer & Feld.