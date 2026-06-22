Elena Venturini, Daniele Minniti, Gianfranco Veneziano

Kruso Kapital S.p.A., holding dell’omonimo gruppo attivo nel business del credito su pegno e nel mercato delle case d’aste di preziosi e oggetti d’arte, ha ricevuto in data 17 giugno 2026 il provvedimento di ammissione delle azioni ordinarie alle negoziazioni su Euronext Milan, con la contestuale esclusione dalle negoziazioni delle stesse dal sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan. La data di inizio delle negoziazioni è stata fissata per il 22 giugno 2026.

BonelliErede ha agito...