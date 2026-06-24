Giorgio Frasca, Matteo Morselli, Fabrizio Carbonetti, Beatrice Corda

Acqua Pubblica Sabina S.p.A., società titolare della gestione del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale n. 3 “Lazio Centrale – Rieti”, ha ricevuto un finanziamento da 75 milioni di euro da un primario istituto di credito italiano. L’operazione è finalizzata a rifinanziare l’indebitamento esistente della società e dotare la società delle risorse finanziarie necessarie, tra l’altro, a supportare parte degli investimenti previsti dal Piano d’Ambito.

BonelliErede ha assistito il finanziatore nelle attività di due diligence legale e nella redazione, negoziazione e definizione della documentazione finanziaria, con un team multidisciplinare guidato dal partner Giorgio Frasca, componente del Focus Team Infrastrutture, Energia e Transizione ecologica, e composto dalla senior associate Beatrice Corda e da Enrico Sabatelli. I profili di diritto amministrativo sono stati seguiti dalla partner Giovanna Zagaria e dall’associate Marilù Martoriello, mentre i profili fiscali sono stati curati dal partner Riccardo Ubaldini e dal senior associate Giovanni Bisleri.

Carbonetti e Associati Studio Legale ha assistito Acqua Pubblica Sabina S.p.A. nella negoziazione e finalizzazione della documentazione finanziaria, con un team composto dal managing partner Fabrizio Carbonetti e dal counsel Matteo Morselli.

REF S.r.l. ha svolto il ruolo di consulente regolatorio, tecnico e finanziario, curando tra l’altro la predisposizione del modello finanziario e delle due diligence a favore degli enti finanziatori, con un team composto dai partner Giovanni Caucci e Alberto Bernardini, nonché dai senior specialist Francesco Di Maro e Elena Musci.