Stefano Micheli, Gianluca Fantoni

BonelliErede ha assistito Tamura Corporation, gruppo giapponese leader nello sviluppo, produzione e commercializzazione di componenti elettronici e soluzioni per l’elettronica di potenza, nell’acquisizione della maggioranza del capitale sociale di EMG Power Electric S.r.l. dai suoi soci fondatori. EMG Power Electric è un’azienda italiana specializzata nella progettazione e produzione di trasformatori e reattori elettrici su misura per applicazioni nei settori dell’e-mobility, ferroviario, data center...