BonelliErede con Ecogest nella cessione del 30% di Ecogest North America a SKYGRiD

Il Gruppo canadese SKYGRiD, azienda leader nel settore delle costruzioni e dei servizi edili che ha trasformato lo skyline della GTA e tra le più importanti e in maggiore crescita dell'Ontario, ha acquisito, mediante un'operazione di aumento del capitale, il 30% di Ecogest North America, la società di diritto canadese, con sede a Toronto, fondata dalla famiglia Molinari, e detenuta da Ecogest S.p.A.

L'operazione di partnership acquisisce importanza strategica per il futuro di Ecogest North America, non solo per la rilevanza del partner, e per il suo posizionamento nel mercato, ma anche per le immediate prospettive di lavoro e sviluppo che l'accordo garantisce.

L'operazione apre nuove importanti prospettive per l'azienda operativa in Canada dal 2021, sia rispetto al mercato della manutenzione infrastrutturale, sia per quanto attiene il ricco mercato del landscaping urbano, trainato dallo sviluppo del comparto dell'edilizia civile all'interno del quale SKYGRiD recita un ruolo fondamentale nell'area urbana di Toronto e nella regione dell'Ontario.

Ecogest S.p.A. è stata assistita da BonelliErede per tutti gli aspetti corporate dell'operazione con un team composto dal socio Gianfranco Veneziano e dall'associate Niccolò Ghizzani.