BonelliErede con Stadler nell’accordo con Saudi Arabia Railways (SAR) per la fornitura e manutenzione di treni passeggeri di nuova generazione in Arabia Saudita

Marco De Leo, Giuseppe Manzo

Stadler, azienda svizzera che si occupa di fornitura di soluzioni di mobilità per il trasporto ferroviario, ha concluso un importante accordo con la compagnia nazionale saudita Saudi Arabia Railways (SAR), dal valore di circa 600 milioni di franchi svizzeri, per la fornitura e la manutenzione di dieci convogli interurbani lunghi 175 metri e con una capacità di 320 passeggeri. Il contratto prevede inoltre un’opzione per la fornitura e manutenzione di ulteriori dieci treni.

I convogli saranno equipaggiati per adattarsi alle condizioni climatiche e ambientali presenti in Arabia Saudita, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’esperienza di viaggio dei passeggeri in termini di comfort e affidabilità. SAR prevede di utilizzare i nuovi treni principalmente sulla rete ferroviaria orientale del Paese, aumentando le capacità di trasporto tra la capitale Riad e gli altri centri urbani.

BonelliErede ha assistito Stadler e il suo team legale e commerciale interno per tutti gli aspetti legali dell’operazione con un team delle sedi di Dubai e Milano composto dai soci Marco De Leo e Giuseppe Manzo e dagli associate Giulia Vannoni e Sami Moacdieh.

CMS ha assistito Saudi Arabia Railways con il socio David Moore.

L’accordo con Saudi Arabia Railways rappresenta uno step di crescita strategico per Stadler, in quanto prima commessa nel mercato railway in rapida crescita della regione del CCG. Tuttavia, grazie ad altri due importanti contratti nella regione MENA, Stadler vanta una significativa esperienza di progettazione per condizioni climatiche e ambientali simili a quelle del paese saudita.