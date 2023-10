Cappelli RCCD a fianco del Gruppo Magnaghi nel processo di rafforzamento strategico nel mercato internazionale tramite l’acquisizione del 100% del capitale sociale di CFN Precision Limited

Cappelli RCCD a fianco del Gruppo Magnaghi nel processo di rafforzamento strategico nel mercato internazionale tramite l’acquisizione del 100% del capitale sociale di CFN Precision Limited, società che produce componenti di precisione in metallo, plastica e compositi per il comparto aviazione, e Tecnickrome Aéronautique Inc., società che si occupa di trattamenti superficiali e rivestimenti per l’industria aeronautica, entrambe facenti parte del Gruppo Sumitomo.



Lo Studio, con un team composto dal name partner Roberto Cappelli, dalla partner Stefania Lo Curto, dalla senior associate Giulia Martino (in foto) e dagli associate Adriano Facchini e Maria Chiara Cappelli, con il supporto del general counsel del Gruppo Stefano Libutti, ha assistito l’acquirente nelle negoziazioni e nella redazione di tutta la contrattualistica relativa all’operazione. Per quanto riguarda l’attività di due diligence e gli aspetti di diritto canadese, lo Studio è stato coadiuvato dallo Studio Stikeman Elliott.



I profili fiscali e finanziari dell’operazione sono invece stati seguiti da PwC, con un team coordinato da Bianca Varcasia e Daniela Mentesana.



La venditrice SPP Canada Aircraft Inc., parte del Gruppo Sumitomo, è stata seguita dallo Studio canadese Gowling in tutti gli aspetti relativi all’operazione.