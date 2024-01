Cappelli RCCD, white & case, Ashurst e Clifford chance nel nuovo senior non Preferred green bond dematerializzato di banco bpm da €750 milioni

Federico Morelli, Michael Immordino, Michele Milanese, Filippo Emanuele

Gli studi legali Cappelli RCCD, White & Case, Ashurst e Clifford Chance hanno agito nell’ambito della nuova emissione dematerializzata Senior Non Preferred Green di Banco BPM S.p.A. per un importo complessivo pari a €750 milioni con cedola fissa del 4,875 % e scadenza 6 anni, con possibilità di rimborso anticipato a gennaio 2029.

Si tratta della seconda emissione, la prima in formato Green, nell’ambito del nuovo Framework. Con questa, sono otto le emissioni ESG finora collocate con una raccolta complessiva di €5 miliardi.

L’obbligazione è riservata agli investitori istituzionali, ed è stata emessa a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di Banco BPM S.p.A.

I proventi netti derivanti dall’emissione del titolo saranno destinati al finanziamento e/o al rifinanziamento di Eligible Green Loans, come definiti nel nuovo Green, Social and Sustainability Bonds Framework di Banco BPM di novembre 2023.

La Direzione Legale di Banco BPM è stata affiancata, con riferimento agli aspetti relativi alla dematerializzazione dei titoli, da Cappelli RCCD con i partner Michele Crisostomo e Federico Morelli (in foto), insieme alla counsel Fiona Chung, alla senior associate Martina Baldi e alla trainee solicitor Bianca Casini e da White & Case con un team che ha compreso i partner Michael Immordino (in foto) e Ferigo Foscari, il local partner Pietro Magnaghi e l’associate Andrea Lamonica.

Ashurst ha assistito Banco BPM in relazione agli aspetti fiscali dell'operazione con un team coordinato dal partner Michele Milanese (in foto) supportato dall'associate Federico Nobili e dal trainee Francesco Antico.

Clifford Chance ha agito per gli istituti di credito – Banka Akros S.p.A., BNP Paribas, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Intesa Sanpaolo S.p.A., Nomura Financial Products Europe GmbH e Société Générale – con un team guidato dai partner Filippo Emanuele (in foto) e Gioacchino Foti, coadiuvati dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli e dal trainee Aarun Samra del Dipartimento Global Financial Markets.